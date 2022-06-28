Пентагон готов восполнить нехватку солдат новобранцами с рассеянным вниманием и астмой
Официальный представитель пентагона заявил, что на воинскую службу планируется принимать новобранцев, имеющих проблемы со здоровьем.
Пентагон официально признал, что в настоящее время фиксируется самый низкий за всю историю приток новобранцев в Вооруженные силы США.
Это связано и с тем, что более 23% призывников просто не соответствуют показаниям для вступления в армию: наркозависимы, больны и или имеют судимости.
Чтобы ликвидировать дефицит военнослужащих Петагон планирует принимать на службу призывников с с синдромами дефицита внимания, гиперактивности и даже больных астмой.
Как это отразится на боеспособности армии США, время покажет.
Опубликовано: Андрей Авдей
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