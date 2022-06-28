Курортное заточение депутатов: специфика большой политики Индии

В Индии некоторых депутатов партий, проигравших выборы, отправляют в роскошные отели под пристальное наблюдение. Расскажем об особенностях политической системы этой удивительной страны.

Индия - своеобразная страна. Многое в ней может показаться странным. Не исключение и политические процессы.

В Индии политические партии, набравшие после выборов большинство в парламенте, имеют право сформировать правительство. Политические силы, которые не смогли заручиться поддержкой избирателей, теряют реальную власть в стране.

В обычной демократической стране такие партии обычно переходят в конструктивную аппозицию. Критикуют правительство и заручаются поддержкой избирателей для новых выборов.

Индия уникальная в этом плане страна. После выборов наиболее авторитетные представители проигравших партий стараются как можно быстрее перейти на сторону победителя. Так они пытаются получить возможность войти в состав нового кабинета министров.

Главы политических партий-аутсайдеров таких людей экстренно отправляют на своеобразный курорт в роскошный отель под пристальное наблюдение охраны. Добровольно покинуть его нельзя.

Последний такой случай произошел в штате Махараштра. На "политический отдых" было отправлено сразу 40 человек. Это явление получило название "курортная политика".

После того как выигравшая партия сформирует новое правительство, "отдыхающие" возвращаются к обычной жизни. Все прибыльные места разобраны, предложить им уже не чего. Нет смысла переходить в другую партию.