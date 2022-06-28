Агентство Moody's признало Россию неплатежеспособной, технический дефолт

Рейтинговое агентство Moody's установило, что Россия допустила дефолт по платежам из-за того, что международные инвесторы не выплатили вовремя свои долги.

В частности, речь идет о выплате процентов по двум гособлигациям, которые не дошли до кредиторов после 30-дневной задержки, сообщили в американской компании в Нью-Йорке.

Прошло более ста лет с тех пор, как Россия в последний раз объявила дефолт по своему внешнему долгу. В последний раз стране не удалось рассчитаться с международными кредиторами в 1918 году после большевистской революции. Последнее государственное банкротство России было в 1998 году из-за нехватки денег в результате падения цен на нефть и азиатского кризиса, но тогда оно коснулось только внутреннего долга в рублях.

На этот раз речь не идет о банкротстве в прямом смысле. Казначейство России хорошо укомплектовано, но Кремль изо всех сил пытается выплатить внешние долги из -за западных санкций в связи с войной в Украине . Тот факт, что платежи Москвы были заблокированы из-за санкций, — это «не наша проблема», заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает агентство «Интерфакс».

Ввиду известных проблем, вызванных санкциями, дефолт не стал неожиданностью. На финансовых рынках риск считался хорошо просчитанным и управляемым в течение нескольких месяцев. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева охарактеризовала участие международных банков в России как «определенно не имеющее системного значения».

Минфин России направил владельцев евробондов за выплаты к финансовым посредникам и сообщил, что выплаты не были произведены лишь по их вине. Поэтому Россия не считает себя неплательщиком по госдолгу и отрицает пусть даже технический дефолт.

Ранее сообщалось, что агентстсву Moody's было запрещено оценивать риски России по внешним займам из-за санкций США. Поэтому эксперты пришли к выводу, что его информация носит скорее политический характер.