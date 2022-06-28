Россиянку Софью Сапегу могут амнистировать ко Дню Независимости, но затем депортируют
Как известно россиянка Софья Сапега, которая отбывает срок за преступления против государственного строя в Беларуси, написала ходатайство об амнистии на имя начальника колонии.
Эксперты не сомневаются, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее мягко отзывался о Сапеге, как о «заблудшей», распорядится амнистировать ее и освободить досрочно в честь Дня Независимости Беларуси, 3 июля.
Тем не менее, эксперты рассуждают, что Сапегу придется все же депортировать из Беларуси, дабы окончательно соблюсти законы.
Ей будет назначен срок в пять лет, в который она не сможет посетить Беларусь.
Ранее сообщалось, что по ходатайству российской стороны Сапегу могут экстрадировать в Россию. Там ее дело также могли бы пересмотреть и освободить досрочно.
Сапега получила по приговору суда шесть лет колонии общего режима. Все время пока велось расследование она сотрудничала со следствием и выплатила нанесенный пострадавшим от ее деятельности в качестве администратора экстремистского телеграм-канала материальный ущерб.
Опубликовано: Тарас Медведев
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