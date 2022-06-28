140 полицейских были ранены в результате штурма мигрантов в Испанской Мелильи

Марокканское правосудие приняло решение о привлечении к уголовной ответственности 65 мигрантов, в основном граждан Судана, за участие в штурме границы.

В прошлую пятницу около 2000 нелегальных мигрантов вооруженных дубинками попытались прорваться через пограничное ограждение в испанский анклав Мелилья из Марокко.

Обвинение суда первой инстанции марокканского города Надор, граничащего с Мелильей, предъявлено 37 мигрантам. Их обвиняют в «незаконном въезде на марокканскую территорию» , «насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов» и в «отказе подчиниться» , — сообщил адвокат Халид Амеса для AFP.

Вторую группу, состоящую из 28 мигрантов, также будут судить за «участие в преступной группировке по организации и содействию нелегальной иммиграции за границу» , добавил Ме Амеса.

Адвокат уточнил, что большинство подсудимых приехали из Дарфура, на западе Судана, охваченного серьезным продовольственным кризисом и где в результате силовых акций правительства погибло 125 человек. Кризис привел к перемещению 50 000 человек.

Также в составе группы нелегальных мигрантов были граждане Чада, Мали и Йемена.

140 полицейских ранены

Защита ходатайствовала об условно-досрочном освобождении всех подсудимых, но обвинение отклонило это ходатайство, «учитывая серьезность фактов, в которых они обвиняются», — пояснил юрист.

Все обвиняемые были среди почти 2000 мигрантов, которые пытались прорваться в испанский автономный город Мелилья, расположенный на марокканской территории, утром 24 июня.

По данным местных властей Марокко, по меньшей мере 23 незаконных мигранта погибли, 140 полицейских получили ранения.

Марокканская ассоциация по правам человека (AMDH) сообщила о гибели 27 нелегальных иммигрантов. Это наибольшие потери, когда-либо зарегистрированные во время многочисленных попыток мигрантов из стран южнее Сахары проникнуть в Мелилью и соседний испанский анклав Сеуту, которые представляют собой единственные сухопутные границы ЕС с африканским континентом.