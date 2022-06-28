Reuters: агентство Moody's признало технический дефолт в России

Международное кредитное агентство Moody's утверждает, что правительство России допустило дефолт по евробондам, не выполнив свои обязательства.

По данным международной компании Moody's, занимающейся прогнозированием кредитных рисков, Россия находится в состоянии дефолта с ночи 27 июня, поскольку не выплатила долг по евробондам.

В Moody's подчеркнули, что невыплата дефолта по евробондам является абсолютно законным основанием для объявления какой-либо стране. Американская газета Bloomberg утверждает, что данный дефолт является первым для России за 104 года.

Днём ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что западные издания не могут объявить дефолт России, поскольку она выполнила свои обязательства. Вместе с тем Песков признал, что выплаченные Россией долги не дошли до иностранных инвесторов из-за санкций.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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