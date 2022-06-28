Представительство России в ООН считает, что в случае с ТЦ в Кременчуге много нестыковок, но надо дождаться комментария Минобороны РФ

Зам постпреда РФ при ООН Полянский увидел в ситуации с ТЦ «Амстор» в Кременчуге много нестыковок.

По мнению Полянского, все выглядит, как во время постановки в Буче, которую косвенно подтвердили даже украинские эксперты.

«Похоже, что мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок, - отметил дипломат в Twitter.

Дипломат считает, что тем самым Украина намерена форсировать поставки ПРО и других средств ПВО на Украину.

Что касается инцидента в Кременчуге, то, по мнению экспертов, удар мог быть направлен на расположенный рядом завода дорожных машин «Кредмаш», где ремонтируют военную технику.

Российскую ракету, запуск которой не подтвержден ни одной стороной, могли сбить на подлете ПРО ВСУ, а кроме того не исключается и спланированная акция.

Киевский режим неоднократно вытворял подобные трюки. О заказе свидетельствует, к примеру, скорость и качество распространения материалов в западных СМИ.