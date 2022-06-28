Макрон: ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге это «полный ужас»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ракетный обстрел торгово-развлекательного центра в Кременчуге "полным ужасом".

Утром 28 июня французский президент Эммануэль Макрон дал оценку ракетному обстрелу торгово-развлекательного центра в городе Кременчуг Полтавской области Украины. По словам Макрона, данное событие является "полным ужасом".

При этом Эммануэль Макрон безаргументативно заявил, что в нападении на ТРЦ в Кременчуге виновна армия России и народ данной страны "должен увидеть правду".

Примечательно, что Совет безопасности ООН собирает срочное заседание ведомства сегодняшним вечером с целью обсуждения удара по Кременчугу.