Макрон: ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге это «полный ужас»
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ракетный обстрел торгово-развлекательного центра в Кременчуге "полным ужасом".
Утром 28 июня французский президент Эммануэль Макрон дал оценку ракетному обстрелу торгово-развлекательного центра в городе Кременчуг Полтавской области Украины. По словам Макрона, данное событие является "полным ужасом".
При этом Эммануэль Макрон безаргументативно заявил, что в нападении на ТРЦ в Кременчуге виновна армия России и народ данной страны "должен увидеть правду".
Примечательно, что Совет безопасности ООН собирает срочное заседание ведомства сегодняшним вечером с целью обсуждения удара по Кременчугу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полянский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге провокацией ВСУ в стиле Бучи
Представительство России в ООН считает, что в случае с ТЦ в Кременчуге много нестыковок, но надо дождаться комментария Минобороны РФ
Зеленский заявил о готовности Киева нанести удар по Приднестровью в ответ на угрозы
Совет Безопасности ООН собирает срочное заседание из-за обстрела ТЦ в Кременчуге
Песков отказался признать, что в России произошел дефолт