Макрон: ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге это «полный ужас»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ракетный обстрел торгово-развлекательного центра в Кременчуге "полным ужасом".

Утром 28 июня французский президент Эммануэль Макрон дал оценку ракетному обстрелу торгово-развлекательного центра в городе Кременчуг Полтавской области Украины. По словам Макрона, данное событие является "полным ужасом".

При этом Эммануэль Макрон безаргументативно заявил, что в нападении на ТРЦ в Кременчуге виновна армия России и народ данной страны "должен увидеть правду".

Примечательно, что Совет безопасности ООН собирает срочное заседание ведомства сегодняшним вечером с целью обсуждения удара по Кременчугу.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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