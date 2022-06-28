НАТО усилит присутствие на Балтике и создаст региональный военно-морской штаб в Ростоке
ВМС Германии заявили о готовности к дополнительным задачам по совместной обороне зоны НАТО в Балтийском море.
«Немецкий флот — силен в этом регионе. Мы рады принять на себя ответственность, которая вытекает из этого», — сказал инспектор военно-морского флота вице-адмирал Ян Кристиан Каак в программной речи о 100 днях пребывания в должности.
ВМС Германии предложили создать региональный военно-морской штаб для Балтийского моря в Ростоке.
По словам инспектора ВМФ Германии, время и место выбрано не случайно.
«Потому что нападение России на Украину показало всем нам, что жизнь в мире и свободе не может считаться чем-то само собой разумеющимся и что закон, демократия и человеческое достоинство нуждаются в нашей защите. Всюду. Также и особенно в Балтийском море, где друзья и союзники снова чувствуют угрозу», - отметил Каак.
Военный чиновник при этом предостерег союзников от недооценки военного потенциала России.
«Все мы могли следить за потоплением российского крейсера «Москва» и некоторых других российских кораблей украинскими ракетами, — напомнил Каак, - Однако не стоит обманывать всех нас этими образами: российский флот выйдет из этой войны практически невредимым. Мы вместе с нашими союзниками должны быть к этому готовы».
Опубликовано: Тарас Медведев
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