НАТО усилит присутствие на Балтике и создаст региональный военно-морской штаб в Ростоке

ВМС Германии заявили о готовности к дополнительным задачам по совместной обороне зоны НАТО в Балтийском море.

«Немецкий флот — силен в этом регионе. Мы рады принять на себя ответственность, которая вытекает из этого», — сказал инспектор военно-морского флота вице-адмирал Ян Кристиан Каак в программной речи о 100 днях пребывания в должности.

ВМС Германии предложили создать региональный военно-морской штаб для Балтийского моря в Ростоке.

По словам инспектора ВМФ Германии, время и место выбрано не случайно.

«Потому что нападение России на Украину показало всем нам, что жизнь в мире и свободе не может считаться чем-то само собой разумеющимся и что закон, демократия и человеческое достоинство нуждаются в нашей защите. Всюду. Также и особенно в Балтийском море, где друзья и союзники снова чувствуют угрозу», - отметил Каак.

Военный чиновник при этом предостерег союзников от недооценки военного потенциала России.

«Все мы могли следить за потоплением российского крейсера «Москва» и некоторых других российских кораблей украинскими ракетами, — напомнил Каак, - Однако не стоит обманывать всех нас этими образами: российский флот выйдет из этой войны практически невредимым. Мы вместе с нашими союзниками должны быть к этому готовы».