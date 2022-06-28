Армии России и ЛНР вошли на территорию НПЗ в Лисичанске для зачистки от ВСУ

Посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждает, что союзные силы РФ и луганской народной милиции начали зачистку лисичанского нефтеперерабатывающего завода от украинских солдат.

28 июня посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник сообщил, что вооружённые силы России совместно с военными из ЛНР прошли примерно тридцать процентов протяжённости Лисичанска, вытесняя украинских солдат с территории города.

По словам Мирошника, военная коалиция России и ЛНР с востока зашла на территорию лисичанского нефтеперерабатывающего завода, где наблюдается большое скопление ВСУ.

Родион Мирошник утверждает, что в самом НПЗ Лисичанска ещё много украинских военных, однако союз России и ЛНР уже начал зачистку предприятия от противника.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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