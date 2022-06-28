Те, кто не может балансировать на одной ноге, имеют повышенный риск смерти в течение следующих 7 лет

Не секрет, что с возрастом тело деградирует. Наши мышцы слабеют, наша выносливость снижается, и мы не можем поднимать столько же груза или ходить так далеко, как раньше.

Но возраст не касается чувства равновесия. Согласно новому исследованию, проблемы с балансировкой могут быть связаны не только с процессом старения, но и указывать на основные проблемы со здоровьем.

Международная группа экспертов обнаружила, что люди, которые не могут балансировать на одной ноге, почти в два раза чаще умирают в течение следующих семи лет. Ученые опубликовали свои выводы в Британском журнале спортивной медицины.

Связь между чувством равновесия и состоянием здоровья у человека подозревалась давно, рассказал в пулбликации доктор Клаудио Хиль Араужо из клиники спортивной медицины Clinimex в Рио-де-Жанейро. Вместе с коллегами из Финляндии, Австралии, Великобритании и США спортивный врач разработал тест на равновесие.

Это работает следующим образом: вы поднимаете одну ногу и ставите переднюю часть за голень другой ноги. Затем вы опускаете руки по бокам и смотрите вперед. Цель состоит в том, чтобы стоять на одной ноге без поддержки в течение десяти секунд. Вам дается три попытки на каждой ноге.

В период с 2009 по 2020 год исследователи провели тест на баланс 1072 человек в возрасте от 51 до 75 лет.

Чуть более пятой части испытуемых провалились. Выяснилось, что чем старше были участники, тем выше вероятность того, что они не смогут балансировать на одной ноге. В нижней части спектра, т. е. среди людей в возрасте от 51 до 55 лет, частота неудач составляла почти пять процентов. Для лиц в возрасте от 71 до 75 лет, находящихся в верхней части спектра, этот показатель был более половины (54 процента).

Спустя семь лет ученые снова обследовали испытуемых. Из первоначальных участников 123 человека умерли. Основные причины включали рак (32 процента), болезни сердца (30 процентов), респираторные заболевания (девять процентов) и осложнения коронавируса (семь процентов). Доля смертей среди не прошедших проверку баланса была значительно выше, чем среди прошедших: 17,5% против 4,5%, что соответствует абсолютной разнице почти в 13%.

Кроме того, испытуемые со сниженным чувством равновесия обычно сообщали о более плохом здоровье. Некоторые страдали ожирением, сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением. В этой группе также в три раза чаще встречался диабет 2 типа. С поправкой на возраст, пол и сопутствующие заболевания команда обнаружила, что снижение чувства равновесия было связано с 84-процентным повышением риска смерти по любой причине.

В отличие от мышечной силы или гибкости, чувство равновесия, также известное как чувство статики, остается относительно стабильным до 60 лет. После этого она быстро снижается. Однако способность к равновесию не проверяется при профилактических осмотрах людей среднего и пожилого возраста. Потому что до сих пор не существовало стандартизированного теста, который врачи могли бы использовать для проверки статического чувства пациента.

Однако, по словам Араужо и его коллег, в нынешнем исследовании есть некоторые неточности. Исследование проводилось исключительно на субъектах из Бразилии, поэтому результаты не имеют международных сравнительных значений. Кроме того, не удалось установить причину снижения способности балансировать.

Тем не менее, исследователи утверждают, что задачи на равновесие должны найти применение в медицине. 10-секундный тест предоставляет «пациентам и медицинским работникам быструю и объективную обратную связь о статическом равновесии», а также «полезную информацию о риске смертности у мужчин и женщин среднего и пожилого возраста», — пишут они в журнале.

Кстати, ваше чувство равновесия также влияет на то, чувствуете ли вы тошноту в машине или в самолете.