The Guardian: Борис Джонсон призвал учёных из РФ переехать в Британию
Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что настаивает на переезде российских учёных в Великобританию.
28 июня вышло интервью Бориса Джонсона британской газете The Guardian, в ходе которого политик сообщил, что настаивает на переезде российских учёных в Великобританию после начала спецоперации на Украине.
По мнению Джонсона, переехать в Британию могут те специалисты, которые не ощущают себя в безопасности на родине. Также британский премьер-министр подчеркнул, что в Лондоне их ждут и готовы обеспечить достойные условия труда.
"Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", - подытожил Джонсон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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