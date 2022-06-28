The Guardian: Борис Джонсон призвал учёных из РФ переехать в Британию

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что настаивает на переезде российских учёных в Великобританию.

28 июня вышло интервью Бориса Джонсона британской газете The Guardian, в ходе которого политик сообщил, что настаивает на переезде российских учёных в Великобританию после начала спецоперации на Украине.

По мнению Джонсона, переехать в Британию могут те специалисты, которые не ощущают себя в безопасности на родине. Также британский премьер-министр подчеркнул, что в Лондоне их ждут и готовы обеспечить достойные условия труда.

"Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", - подытожил Джонсон.