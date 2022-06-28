Минфин Кипра отказал США во введении запрета на перевозку российской нефти
Министр финансов Кипра Константинос Петридес ответил отказом на требования США ввести запрет на перевозку нефти из России.
По данным американского информационного агентства Bloomberg, накануне состоялся разговор между главой Министерства финансов Кипра Константиносом Петридесом и его коллегой из США Джанет Йеллен, которая просила кипрского министра поддержать запрет на перевозку российской нефти.
Журналисты Bloomberg уведомляет, что лидер профильного ведомства Кипра ответил решительным отказом в вопросе поддержания подобной инициативы США.
Днём ранее стало известно, что грузинский город Батуму отказался помогать России в перевозке нефтепродуктов, сославшись на санкции коллективного Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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