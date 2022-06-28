Силы ЛНР продолжат наступать после выхода на границы Луганской республики
По словам представителя НМ ЛНР Андрея Марочко выходом на географические границы республики операция для луганских военных не закончится.
Силы НМ ЛНР вместе с российскими войсками продолжат наступление по линии фронта и на то есть веские причины.
«К сожалению, даже когда мы заявим цифру освобождения в 100%, это ничего не гарантирует для жителей Луганской Народной Республики. Мы должны двигаться дальше, поскольку те средства и типы вооружений, которые использует украинская армия, к сожалению, имеют очень большую дальность и до сих пор наносятся удары по территории Луганской Народной Республики», — сообщил Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live».
Что касается сил коалиции СВО задействованных в освобождении Лисичанска, то по последним данным им удалось фактически закрыть котел.
Дальнейшая тактика подавления противника в Лисичанске, скорее всего, будет напоминать бои за Северодонецк. Возможны некоторые очаги сопротивления в укрепрайонах, которые ВСУ создавали здесь 8 лет.
Но быстрее всего будет массовая сдача в плен и достаточно быстрое освобождение, в то время, как основные силы направятся дальше на Славянск и Краматорск, где засела крупная группировка ВСУ, по некоторым оценкам до 70 тысяч человек.
Эксперты связывают недавнее прибытие на фронт Министра обороны России Сергея Шойгу с новой фазой специальной военной операции, когда силы коалиции отбросят украинских военных за границы ЛДНР, с одновременным расширением фронта в Харьковской области и на юге Украины. Коалиция СВО будет демилитаризировать и денацифировать территори Украины по левому берегу Днепра.
Опубликовано: Тарас Медведев
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