Розенбаум осудил Симоньян за её высказывание о сексуальной ориентации Галкина

Известный российский музыкант Александр Розенбаум назвал поступок Маргариты Симоньян ужасным. Речь идёт о высказываниях журналистки относительно сексуальной ориентации Галкина.

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян позволила себе высказаться относительно сексуальных предпочтений юмориста Максима Галкина, который уехал в Израиль.

Певец Александр Розенбаум окрестил подобные действия журналистки ужасными. Своими соображениями по поводу известный бард поделился в рамках Ютуб-шоу "Осторожно Собчак". Он заявил, что даже слышать не хочет об этом.

Лезть в постель - это вообще последнее дело. Просто последнее. Это ужасно.

Ранее Александр Розенбаум рассказал о своём отношении к Примадонне в свете её отъезда на чужбину. Певец заявил, что по-прежнему общается с Аллой Борисовной, а в предатели её записывать не собирается.

Я Аллу безумно люблю и я с ней не прощался. Пару раз я даже с ней разговаривал по телефону. С какого перепугу я должен с ней не общаться. Она - это эпоха в эстрадной музыке. Я не обсуждал ее и не буду ее осуждать. Называть Аллу Борисовну Пугачеву предательницей - да никогда в жизни.

Отметим, что Пугачёва никаких резких высказываний по поводу спецоперации в Украине себе не позволяла. Более того, поп-исполнительница намерена вернуться в РФ к 1 сентября текущего года, так как дети пойдут в школу.