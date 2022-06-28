Медведев заявил, что в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии у их границ будут стоять «ядерные Искандеры»
У границ с Финляндией и морской границе со Швецией на Балтике появится надежный заслон в виде кораблей и ракетных комплексом с ядерным оружием, заявил Дмитрий Медведев.
Замглавы Совета безопасности России намекнул Швеции и Финляндии, что Россия серьезно отнесется к их демаршу от нейтралитета во враждебный России военный блок.
«Нам эти рубежи придется укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге, и граждане двух стран-кандидатов в НАТО — тоже. Не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши "Искандеры", гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием»,— сказал Медведев.
Отметим, что против вступления Швеции и Финляндии в НАТО по прежнему, несмотря на давление ЕС выступает Турция. Президент страны Реджеп Эрдоган пообещал предоставить на саммите НАТО в Мадриде доказательства связи властей этих государств с террористами Рабочей партии Курдистана, которая признана Турцией террористической организацией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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