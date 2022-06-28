The Hill: США выбрали стратегию Гитлера против России и Китая
Газета The Hill рассказала о проигрышной стратегии США, которая подразумевает ведение Вашингтоном недружественной деятельности в отношении Москвы и Пекина.
Утром 28 июня сотрудник консалтинговой фирмы Killowen Group Харлан Ульман дал интервью американскому журналу The Hill, где сообщил, что правительство США ведёт проигрышную политику в отношении России и Китая, пытаясь оказать экономическое и политическое давление на две страны.
По мнению Ульмана, подобная тактика США является заведомо проигрышной, поскольку ранее Наполеон и Адольф Гитлер пытались одолеть Россию молниеносным наскоком, потерпев поражение.
При этом Харлан Ульман отметил, что Гитлер и Наполеон также начинали свои войны на два фронта, что роднит антироссийскую стратегию Вашингтона с лидером нацистской Германии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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