Газета The Hill рассказала о проигрышной стратегии США, которая подразумевает ведение Вашингтоном недружественной деятельности в отношении Москвы и Пекина.

Утром 28 июня сотрудник консалтинговой фирмы Killowen Group Харлан Ульман дал интервью американскому журналу The Hill, где сообщил, что правительство США ведёт проигрышную политику в отношении России и Китая, пытаясь оказать экономическое и политическое давление на две страны.

По мнению Ульмана, подобная тактика США является заведомо проигрышной, поскольку ранее Наполеон и Адольф Гитлер пытались одолеть Россию молниеносным наскоком, потерпев поражение.

При этом Харлан Ульман отметил, что Гитлер и Наполеон также начинали свои войны на два фронта, что роднит антироссийскую стратегию Вашингтона с лидером нацистской Германии.