Centcom коалиции США в Сирии заявил об уничтожении полевого командира, связанного с «Аль-Каидой»

Американские военные заявили, что в понедельник, 27 июня, нанесли удар в сирийской провинции Идлиб по лидеру джихадистской группировки «Хуррас ад-Дин», близкой к «Аль-Каиде».

«Абу Хамза аль-Йемени ехал один на мотоцикле во время удара», — говорится в пресс-релизе центрального командования американской армии (Centcom), где заверили, что жертв среди гражданского населения нет.

«Устранение этого высокопоставленного лидера подорвет способность «Аль-Каиды» совершать нападения на американских граждан, наших партнеров и ни в чем не повинных гражданских лиц по всему миру», — заявили в Centcom.

Власти США имеют «высокую степень уверенности» в том, что в результате удара, нанесенного с помощью беспилотника, погиб лидер джихадистов, цитирует CNN слова официального лица, знакомого с операцией.

Ранее, 16 июня силы американской коалиции захватили лидера группировки «Исламское государство» (ИГ) Хани Ахмеда Аль-Курди во время рейда в провинции Алеппо. Они также убили лидера ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курачи во время операции в Атме, районе провинции Идлиб, 3 февраля.