Клиники Баварии предупреждают о кризисе поставок к осени, когда придет новая волна пандемии

Клиники в Баварии ожидают высоких нагрузок от инфляции, которые могут ощущать и пациенты.

Существует риск «ограничения в медицинском обслуживании, если политики срочно не примут контрмеры», предупредила первая председатель Баварского больничного общества (BKG) Бишоф.

К приходу новой волны пандемии к осени существует риск «финансового кризиса и кризиса поставок», сказал Бишоф.

По расчетам BKG, значительно более высокие расходы на электроэнергию и другие материальные затраты оставят в бюджетах клиник Баварии в этом году пробел в размере 530 миллионов евро.

Бишоп призвал крупные дополнительные средства от медицинских страховых компаний для ухода за пациентами. Правительство земли, по его словам, предоставило не достаточно средств на эти цели.