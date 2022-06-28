Песков: Путин не давал обещание Лукашенко передать ядерное оружие Беларуси
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не говорил о передаче беларуси ядерных ракет.
28 июня глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков пообщался с представителями прессы, которые спросили, действительно ли Владимир Путин хочет поставить Беларуси ядерное оружие.
"Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия", - кратко, но содержательно ответил Песков.
Напомним, что накануне Владимир Путин заявил о передаче Беларуси ракетных установок "Искандер-М", которые могут быть оснащены ядерными снарядами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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