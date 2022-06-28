В Новороссийске введён режим ЧС из-за обнаружения фугаса времён ВОВ

28 июня в части города Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нахождения фугасных снарядов возле причала портового терминала.

Утром вторника российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на МВД России сообщило, что в городе Новороссийск обнаружены фугасные снаряды времён Великой Отечественной войны.

По данным "ТАСС", найденные боеприпасы датируются 1943 годом и были обнаружены в акватории портовой зоны безопасности Новороссийского терминала.

Также в "ТАСС" отметили, что место обнаружения снарядов фугаса оцеплено полицейскими, а режим ЧС введён исключительно в той части города, где найдены боеприпасы.