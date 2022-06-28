ВСУ нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по Перевальску в ЛНР

28 июня украинские военные обстреляли Перевальск в Луганской области из американских реактивных систем залпового огня.

Пресс-служба народной милиции ЛНР уведомляет, что во вторник около 7:20 по московскому времени вооружённые силы Украине нанесли ракетный удар по жилым кварталам города Перевальск в Луганской области.

По данным луганской народной милиции, для совершения ракетной атаки на Перевальск украинские войска использовали реактивные системы залпового огня HIMARS, поставленные Киеву из США по личному указу Джо Байдена.

К текущему моменту на балансе сил армии Украины находятся четыре установки HIMARS, ещё четыре пребудут в Киев позднее. Отмечается, что системы HIMARS способны доносить снаряд до цели за 80 километров от точки пуска.