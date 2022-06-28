Бойцы ВСУ атаковали Перевальск из американской РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР сообщило об ударе ВСУ из американской РСЗО HIMARS по городу Перевальску.

Официальные представители Луганской Народной Республики заявили о том, что бойцы ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Перевальск.

Данное заявление было озвучено представителями ЛНР в Совместном центре по контролю и координации огня на востоке Украины. Точная информация о разрушениях и числе пострадавших уточняется.

Напоминаем, что сегодня, 28 июня 2022 года, силы Луганской Народной Республики продолжат наступление после выхода за границы, чтобы не допустить новые удары украинской армии по территории ЛНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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