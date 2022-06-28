Бойцы ВСУ атаковали Перевальск из американской РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР сообщило об ударе ВСУ из американской РСЗО HIMARS по городу Перевальску.

Официальные представители Луганской Народной Республики заявили о том, что бойцы ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Перевальск.

Данное заявление было озвучено представителями ЛНР в Совместном центре по контролю и координации огня на востоке Украины. Точная информация о разрушениях и числе пострадавших уточняется.

Напоминаем, что сегодня, 28 июня 2022 года, силы Луганской Народной Республики продолжат наступление после выхода за границы, чтобы не допустить новые удары украинской армии по территории ЛНР.