Мария Захарова в своем телеграмм-канале ответила Боррелю о планах изменения голосования в ЕС: это и есть тоталитарный либерализм.

Мария Захарова не обошла вниманием предложение Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, который предложил изменить систему голосования стран ЕС:

"По мере того, как мы оживляем расширение ЕС, мы должны приложить аналогичные усилия для реформирования ЕС и процесса принятия решений..., чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов"

Комментируя данное завяление, официальный представитель МИД РФ. честности, сказала:

Вот это и есть либеральный тоталитаризм. Либо все «за», либо решение всё равно будет принято.

Как изменится система принятия решений в ЕС, если предложение Барреля будет принято, покажет время.