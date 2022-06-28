Мария Захарова ответила Боррелю: это и есть тоталитарный либерализм
Мария Захарова в своем телеграмм-канале ответила Боррелю о планах изменения голосования в ЕС: это и есть тоталитарный либерализм.
Мария Захарова не обошла вниманием предложение Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, который предложил изменить систему голосования стран ЕС:
"По мере того, как мы оживляем расширение ЕС, мы должны приложить аналогичные усилия для реформирования ЕС и процесса принятия решений..., чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов"
Комментируя данное завяление, официальный представитель МИД РФ. честности, сказала:
Вот это и есть либеральный тоталитаризм. Либо все «за», либо решение всё равно будет принято.
Как изменится система принятия решений в ЕС, если предложение Барреля будет принято, покажет время.
Опубликовано: Андрей Авдей
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