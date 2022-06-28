Суд по разделу имущества Градского стартовал в Москве: вдова и экс-супруга музыканта претендуют на многомиллионное наследство
27 июня в суде Тверского района Москвы встретились вдова Александра Градского Марина Коташенко и его бывшая жена Ольга Градская по поводу раздела имущества покойного.
Народный артист РФ Александр Градский покинул этот мир 28 ноября прошлого года. Через 7 месяцев после кончины известного исполнителя его вдова Марина Коташенко и экс-супруга Ольга Градская встретились в столичном суде.
В рамках судебного процесса, который стартовал 27 июня в Тверском районном суде, будет выноситься решение относительно того, кто будет хозяином многомиллионного имущества Градского.
Ни Коташенко, ни Градская с представителями СМИ не стали коммуницировать. Адвокат вдовы певца объяснила это тем, что "дело - семейное".
Поймите, это семейное дело, оно затрагивает интересы малолетних детей. Детей пожалейте!
Ранее старший сын покойного певца Даниил опроверг информацию о том, что обещал сестре отца квартиру.
Двоюродная сестра мэтра сообщила, что в 2002 году певец заставил её смертельно больного отца оформить на него квартиру и дачу. Женщина пыталась полюбовно решить вопрос со знаменитостью, но результата не было.
После кончины музыканта родственница стала наводить справки о том, возможен ли возврат присвоенного имущества её отца.
По словам родственницы, сын композитора Даниил Градский дал обещание поспособствовать решению вопроса в пользу двоюродной сестры покойного.
Условием поддержки стало не обсуждать некрасивую историю во всеуслышание
Опубликовано: Наталья Гончарова
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