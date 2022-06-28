Суд по разделу имущества Градского стартовал в Москве: вдова и экс-супруга музыканта претендуют на многомиллионное наследство

27 июня в суде Тверского района Москвы встретились вдова Александра Градского Марина Коташенко и его бывшая жена Ольга Градская по поводу раздела имущества покойного.

Народный артист РФ Александр Градский покинул этот мир 28 ноября прошлого года. Через 7 месяцев после кончины известного исполнителя его вдова Марина Коташенко и экс-супруга Ольга Градская встретились в столичном суде.

В рамках судебного процесса, который стартовал 27 июня в Тверском районном суде, будет выноситься решение относительно того, кто будет хозяином многомиллионного имущества Градского.

Ни Коташенко, ни Градская с представителями СМИ не стали коммуницировать. Адвокат вдовы певца объяснила это тем, что "дело - семейное".

Поймите, это семейное дело, оно затрагивает интересы малолетних детей. Детей пожалейте!

Ранее старший сын покойного певца Даниил опроверг информацию о том, что обещал сестре отца квартиру.

Двоюродная сестра мэтра сообщила, что в 2002 году певец заставил её смертельно больного отца оформить на него квартиру и дачу. Женщина пыталась полюбовно решить вопрос со знаменитостью, но результата не было.

После кончины музыканта родственница стала наводить справки о том, возможен ли возврат присвоенного имущества её отца.

По словам родственницы, сын композитора Даниил Градский дал обещание поспособствовать решению вопроса в пользу двоюродной сестры покойного.

Условием поддержки стало не обсуждать некрасивую историю во всеуслышание