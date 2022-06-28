Минобороны РФ обнародовал новые данные по спецоперации в Украине

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков провел брифинг, в ходе которого поделился подробностями спецоперации в Украине.

По словам Конашенкова, российским средства ПРО за сутки удалось сбить три самолета Су-25 и один вертолет МИ-8 Военно-воздушных сил Украины.

Кроме того, российской армией были нанесены удары по ангарам с оружием из КС и США в Кременчуге в районе дорожномашинного завода.

Средства ПВО РФ перехватили семь ракет «Точка-У» со стороны ВСУ в Луганской народной республики и 10 ракет реактивных систем залпового огня в Харьковской области и в Донецкой народной республики. Также, Российкая армия в рамках контбатарейной борьбы поразила четыре взвода «Град» и два артиллерийского взвода ВСУ.

Всего за сутки авиация военно-воздушных сил РФ поразила 24 пункта управления Вооруженных сил Украины, а также живую силу и военную технику в 304 районах Украины.

Был также произведен удар по пункту дислокации полка «Азов» и одного из батальонов 92-й бригады Вооруженных сил Украины, в ходе которого уничтожено более 100 украинских военных и наемников.

Конашенков также утверждает, что иностранные наемники открыли огонь по разведывательной группе ВСУ из 28-й механизированной бригады, при котором погибло четырех украинских военнослужащих.