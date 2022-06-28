Минобороны РФ: пожар в ТЦ «Амстор» начался из-за возгорания оружейных ангаров под Полтавой

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков назвал причиной возгорания ТЦ в Кременчуге пожар находящихся рядом ангаров с оружием.

28 июня в пресс-релизе уполномоченный представитель ВС РФ Игорь Конашенков сообщил, что причиной возгорания торгового центра в Кременчуге стала детонация европейских и американских боеприпасов, которые хранились в уничтоженном ВСК России оружейном складе.

«27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин»,- заявил в своём обращении Конашенков.

Также он утверждает факт того, что на момент операции по уничтожению склада с оружием, которое должно было отправиться для атаки Донбасса, торговый центр «Амстор» не осуществлял работу.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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