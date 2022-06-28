Тодоренко стала матерью во второй раз: у телеведущей родилась дочь

У известной российской ведущей Регины Тодоренко и её супруга, экс-солиста дуэта "Smash", Влада Топалова родилась дочь.

Стало известно, что популярная в России ведущая Регина Тодоренко стала мамой уже во второй раз. У звезды экрана родилась девочка.

Теледива не спешит делится радостной новостью, но представителям СМИ удалось выяснить, что у знаменитости родилась дочь.

Напомним, что бывшая ведущая популярной программы "Орёл и решка" уже в течение несколько лет замужем за исполнителем Владом Топаловым, который был участником группы "Smash" вместе с Сергеем Лазаревым.

Звёздная чета воспитывает сына Майкла, которому исполнилось 3 года. О том, что ведущая носит второго супруги скрывали до последнего.

В своём личном блоге Тодоренко рассказывала о том, что не желает, чтобы её малыш увидел этот свет в обычном роддоме.

Чуть ранее телеведущая размещала в сети снимки комнаты, где присутствуют большая кровать и надувной бассейн, который полон фитболами (большими мячами, помогающими переносить схватки).

В этой же комнате была и детская люлька. Тодоренко задала подписчикам вопрос, догадаются ли они, почему так оборудовано помещение. Большая часть фанатов предположила, что именно здесь и появится на свет ребёнок звезды экрана.

Ведущая никак не прокомментировала ответы своих поклонников.