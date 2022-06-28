Мария Захарова о кулуарах G7: манипулируй, разрушай, наживайся
Мария Захарова о кулуарах G7 и "зеленой энергетике": манипулируй, разрушай, наживайся, используя для мотивации слова «свобода» и «демократия».
После предложения Джонсона о поисках альтернативных поставщиков нефти в сети появился фрагмент разговора одного из членов G7 с президентом США Байденом:
«Джо! Мистер президент! Извините! Это ваш советник? Я про мою просьбу увеличить добычу. Я только что говорил с президентом ОАЭ... Онн сказал, что саудиты могли бы увеличить немного – на 150 тысяч баррелей в день. Может, немного больше, но у них не безграничные мощности. И самое последнее: что делать с русскими нефтью и газом»
Комментируя данный разговор, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова напомнила о, с одной стороны, борьбе за "зеленую энергетику," а с другой - решению вопроса по увеличению добычи нефти:
Либеральный тоталитаризм в действии: манипулируй, разрушай, наживайся, используя для мотивации слова «свобода» и «демократия».
Зеленая энергетика - это хорошо, но, как видно, без нефти не обойтись.
Опубликовано: Андрей Авдей
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