Лазарева, пребывающая сейчас в Испании, хочет вернуться в Россию

Известная российская артистка и телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о том, что хочет вернуться в родную страну.

Юмористка и ведущая, известная в России, Татьяна Лазарева, пребывающая на данный момент в Испании из-за спецоперации в Донбассе, заявила, что намерена вернуться на родину.

Российская артистка находится в растерянности, не зная, что делать дальше, как поступать.

Мне заткнули все, что могли, но мой рот все-таки работает. Я малообразованный человек и как сибирская дурочка не понимаю, что делать. Я буду жить в своей стране, но пока ничего не понимаю. Надо со всем разобраться…

В Испании у российской знаменитости имеется дом, который та использовала для отдыха, но сейчас - это основное место жительства артистки.

Ранее Лазарева жаловалась на то, что русских везде ненавидят.

Очень страшно остаться одному с этим хейтом. Вот думаешь: «Господи, меня все ненавидят». Я вообще не понимаю - за что? Зачем?

В такие моменты знаменитость ищет поддержки у родных и близких людей.

Артистка также сообщила, что ей тяжело психологически переносить критику со стороны своих земляков.

Сегодня юмористка занята оказанием помощи украинским беженцам. Врагом народа известная личность себя не считает после того, как подвергла критике спецоперацию РФ в Украине.