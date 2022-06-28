Минобороны России взяло на себя ответственность за пожар на ТРЦ в Кременчуге
Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по складу западного оружия в украинском Кременчуге Полтавской области.
Днём 28 июня пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что вчера военно-космические силы РФ нанесли ракетный удар по складу оружия в Кременчуге.
Отмечается, что уничтоженные вооружения были поставлены украинской армии из США.
Одновременно с этим в Минобороны России признали, что загоревшийся склад американских боеприпасов стал причиной возгорания торгово-развлекательного центра в Кременчуге накануне.
По данным российского оборонного ведомства, после поражения ангара с западным оружием ВКС России пламя перекинулось на торговый центр.
Днём ранее стало известно, что в результате пожара на кременчугском ТРЦ погибло не менее восемнадцати человек, в то время как сорок признаны пропавшими без вести, их поиски ведутся.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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