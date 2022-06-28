Минобороны России взяло на себя ответственность за пожар на ТРЦ в Кременчуге

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по складу западного оружия в украинском Кременчуге Полтавской области.

Днём 28 июня пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что вчера военно-космические силы РФ нанесли ракетный удар по складу оружия в Кременчуге.

Отмечается, что уничтоженные вооружения были поставлены украинской армии из США.

Одновременно с этим в Минобороны России признали, что загоревшийся склад американских боеприпасов стал причиной возгорания торгово-развлекательного центра в Кременчуге накануне.

По данным российского оборонного ведомства, после поражения ангара с западным оружием ВКС России пламя перекинулось на торговый центр.

Днём ранее стало известно, что в результате пожара на кременчугском ТРЦ погибло не менее восемнадцати человек, в то время как сорок признаны пропавшими без вести, их поиски ведутся.