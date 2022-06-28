Союзные войска РФ и Донбасса уничтожили более 100 солдат «Азова» под Харьковом
28 июня стало известно, что союзные силы России, ДНР и ЛНР ликвидировали более ста украинских солдат и иностранных наёмников недалеко от Харькова.
Министерство обороны РФ опубликовало новый дневной пресс-релиз, в котором сообщило, что коалиция военных из России, ДНР и ЛНР провели атаку на скопление сил противника под Харьковом. Отмечается, что в ударе по солдатам ВСУ на данном направлении были задействованы российские Военно-космические силы.
По данным Минобороны РФ, в результате удара по командному пункту нахождения сил ВСУ были уничтожены порядка ста солдат украинского нацбатальона "Азов", против членов которого в России заведено уголовное дело.
Также в Министерстве обороны России отмечают, что по итогу атаки на харьковский пункт дислокации сил Украины были ликвидированы иностранные наёмники и солдаты 92-ой мотопехотной бригады ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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