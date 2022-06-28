DPA: Джо Байден досрочно покинул саммит G7 из-за плохой погоды
Новостное агентство DPA утверждает, что Джозеф Байден добровольно покинул саммит "Большой семёрки" до его окончания.
28 июня немецкая газета DPA сообщила, что президент США Джо Байден был вынужден досрочно покинуть саммит G7 в замке Эльмау, сославшись на плохую погоду.
Аналитики предполагают, что истинной причиной спешного отъезда Байдена является его вероятное плохое самочувствие, участившиеся в силу преклонного возраста.
Примечательно, что накануне Джо Байден не услышал команду фотографа для позирования, ввиду чего канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден сделать замечание американскому президенту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России сообщило о ликвидации склада с оружием США в Кременчуге
Киев возвращает 17 военнопленных по обмену с Москвой
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино
Белый дом: Завтра будет объявлено о начале военной операции США в Европе
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину