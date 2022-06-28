Песков: Зеленский может прекратить спецоперацию в Украине до конца суток
Дмитрий Песков заявил о способности Владимира Зеленского закончить российскую спецоперацию на Украине до конца дня.
Советник Путина Дмитрий Песков впервые назвал условие, при котором российская военная спецоперация на Украине будет прекращена в кратчайшие сроки. По мнению Пескова, остановить её под силу только Владимиру Зеленскому
"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия России", - заявил Песков.
Примечательно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад не допустить, чтобы Украина заключила с Россией невыгодный для Киева мир.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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