Песков: Зеленский может прекратить спецоперацию в Украине до конца суток

Дмитрий Песков заявил о способности Владимира Зеленского закончить российскую спецоперацию на Украине до конца дня.

Советник Путина Дмитрий Песков впервые назвал условие, при котором российская военная спецоперация на Украине будет прекращена в кратчайшие сроки. По мнению Пескова, остановить её под силу только Владимиру Зеленскому

"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия России", - заявил Песков.

Примечательно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад не допустить, чтобы Украина заключила с Россией невыгодный для Киева мир.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 