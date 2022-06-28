Из-за введённых санкций у российских туроператоров увеличился поток клиентов на 25-30%

Согласно сообщению издание "Коммерсантъ", около 25-30% россиян, ранее предпочитавших путешествовать самостоятельно, стали прибегать к услугам туроператоров из-за введённых санкций против РФ.

Как уточнила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, такая тенденция прослеживается ещё с прошлого года.

Напомним, что тогда из-за введённых ограничений по причине коронавирусной инфекции российским туристом было сложнее попасть домой самостоятельно.

Причиной возрастания спроса на услуги туроператоров, по данным издания, можно считать введённые ограничения на использование российских карт заграницей.

Также ещё одной причиной можно назвать уход сервисов бронирования с российского рынка, теперь туристам стало сложнее самостоятельно зарезервировать подходящий номер.