Вооруженные силы Украины использовали американские РСЗО HIMARS ДЛЯ обстрела мирных районов ЛНР.

Вооруженные силы Украины применили американские реактивные системы залпового огня для обстрела территории ЛНР.

Как стало известно, из американских РСЗО HIMARS был нанесен удар по жилым районам Перевальска.

По данным народной милиции Луганской народной республики, около 4 часов 20 минут утра ВСУ обстреляли улицы города Перевальск.

На данный момент Вооруженные силы Украины имеют четыре установки данного типа, а еще столько же будут поставлены в Украину позднее.