Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что НАТО передает украинским Вооруженным силам спутниковые снимки, которые командование альянса получает от частных компаний.

Рогозин подчеркнул, что вся западная система основана на работе частных компаний, поэтому ничего удивительного в том, что они работают с Североатлантическим альянсом НАТО нет. При этом, о передаче снимков со спутников российские военные предполагай давно.

Так, несколько дней назад, компания-оператор коммерческих спутников Maxar заявила, что имеет контракт с правительством США на 10 лет в лице Пентагона. Сумма контракта также была озвучена — 3,24 миллиарда долларов.

Именно устройства Maxar вели съемку Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области за несколько дней до атаки беспилотников со стороны Украины. Есть и другие частные западные компании, которые предоставляют Западу данные об объектах в России.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что сначала эти данные попадают в НАТО и Пентагон, а там уже решают, что именно передать Киеву и Вооруженным силам Украины для дальнейших действий.