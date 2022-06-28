Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед стоматологией»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров был удостоен ордена "За заслуги перед стоматологией" в Грозном.
28 июня Рамзан Кадыров посетил стоматологическую клинику Грозного №1, где был награждён орденом "За заслуги перед стоматологией". К сожалению, во время награждения никто не уточнил, что заключаются заслуги Кадырова в сфере данной сферы отечественной медицины.
Отмечается, что награждение Кадырова произошло в соответствии с распоряжением "Стоматологической ассоциации России", которая смогла рассмотреть талант главы Чечни в области стоматологии.
Примечательно, что в ответ на получение подобной награды Рамзан Кадыров наградил главного врача поликлиники Юнуса Умарова орденом имени себя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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