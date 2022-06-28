Барских назвал только что родившую Регину Тодоренко позорной звездой Украины
Украинский певец Макс Барских нелестно отозвался о своей соотечественнице Регине Тодоренко и её нейтральной позиции относительно спецоперации в Украине. Никаких скидок на беременность ведущей украинский музыкант не делал.
Украинский исполнитель Макс Барских раскритиковал свою землячку Регину Тодоренко из-за её позиции относительно спецоперации.
Артистка проживает и работать в РФ и после объявления о спецоперации в Донбассе.
Барских уверен, что каждый человек вправе решать сам, к какой стороне примкнуть, но признаётся, что действия соотечественницы вызвали у него сильное разочарование.
Во-первых, каждый делает свой выбор. За это нельзя осуждать, зато можно увидеть, какой человек на самом деле. Происходящее открыло все карты и показало, кто есть кто. Что касается Регины Тодоренко, то ее можно понять - у нее муж из России, здесь построены жизнь и карьера. Но лично я скажу, что мне все равно на деньги, на будущее… Регина и так находится в списке позорных звезд Украины. Лично для меня она - большое разочарование. Могу пожелать ей только успехов и удачи.
Чуть раньше Тодоренко призналась, что из-за политических разногласий чуть не развелась с мужем.
Ведущая уверяет, что взгляды на происходящее сегодня в мире, Украине у нее и Влада Топалова совершенно разные. По этой причине супруги решили, что у каждого свое мнение по поводу, а во избежание ссор на тему политики в доме разговаривать запрещается.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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