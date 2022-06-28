В Грузии с 4 июля введут запрет на экспорт зерна

Грузинское правительство приняло решения о введении с 4 июля запрета на вывоз зерновых культур из страны.

Во вторник, 28 июня 2022 года, пресс-служба Министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства сделала заявление о решении власти Грузии запретить экспорт зерна из государства.

Грузинский Министр сельского хозяйства Оттар Шамугия заявил, что запрет на вывоз из страны пшеницы и ячменя, которые были выращены на территории Грузии, будет действовать с 4 июля 2022 до 4 июля 2023 года.

Напомним, что 26 июня 2022 года недавно власти Молдовы сняли запрет на экспорт пшеницы, муки и других социально значимых товаров из страны, который был введён в феврале 2022 года.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 