Спустя восемь лет подводная лодка «Алроса» снова вышла в Черное море

Как сообщает ТАСС, 28 июня в море вышла одна из старейших подлодок Черноморского Флота России - "Алроса".

Ранее подводное судно проходило ремонт и модернизацию в 13-ом судоремонтном заводе в Севастополе.

Как уточняется, "Алроса" после 8 лет будет впервые опробована на всех режимах эксплуатации, чтобы доказать свою работоспособность.

Стоит отметить, что судно было построено в 1990 году, незадолго до распада СССР.