Спустя восемь лет подводная лодка «Алроса» снова вышла в Черное море
Как сообщает ТАСС, 28 июня в море вышла одна из старейших подлодок Черноморского Флота России - "Алроса".
Ранее подводное судно проходило ремонт и модернизацию в 13-ом судоремонтном заводе в Севастополе.
Как уточняется, "Алроса" после 8 лет будет впервые опробована на всех режимах эксплуатации, чтобы доказать свою работоспособность.
Стоит отметить, что судно было построено в 1990 году, незадолго до распада СССР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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