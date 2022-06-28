Спустя восемь лет подводная лодка «Алроса» снова вышла в Черное море

Как сообщает ТАСС, 28 июня в море вышла одна из старейших подлодок Черноморского Флота России - "Алроса".

Ранее подводное судно проходило ремонт и модернизацию в 13-ом судоремонтном заводе в Севастополе.

Как уточняется, "Алроса" после 8 лет будет впервые опробована на всех режимах эксплуатации, чтобы доказать свою работоспособность.

Стоит отметить, что судно было построено в 1990 году, незадолго до распада СССР.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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