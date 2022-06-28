В Госдуме был принят закон о вторичных ресурсах, который запрещает захоронение вторсырья

В Государственной думе был принят закон о вторичных ресурсах, согласно которому предусматривается вторичное использование отходов, которые ещё могут пригодиться для производства.

По решению парламетариев, для физических лиц предусмотрено самостоятельное ведение раздельного сбора отходов, которые ещё можно использовать или же они могут его сдавать.

Юридические лица, чья работа предусматривает образование "побочных продуктов", теперь будут вести для них отдельный учёт.

Согласно принятому закону, захоронение вторичных ресурсов не допускается.