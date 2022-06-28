ЛНР заявила о готовности обменять сдавшихся на "Азоте" украинских солдат

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о готовности к переговорам по обмену пленными.

В так называемой Луганской народной республике прокомментировали судьбу сдавшихся на предприятии "Азот" под Северодонецком солдат Украины.

Бойцов Вооруженных сил Украины, которые вышли из катакомб и сложили оружие, возможно обменять.

Такое заявление сделал спикер народного собрания республики Мирошниченко в ответ на соответствующий вопрос представителя СМИ.

Также он допустил вероятность суда над ними. Отметим, что в ДНР уже прошли судебные заседания в отношении наемников ВСУ.

"Возможен и обмен на наших ребят, возможен и суд", - передает "Интерфакс" слова Мирошниченко.