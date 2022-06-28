ЛНР заявила о готовности обменять сдавшихся на "Азоте" украинских солдат
В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о готовности к переговорам по обмену пленными.
В так называемой Луганской народной республике прокомментировали судьбу сдавшихся на предприятии "Азот" под Северодонецком солдат Украины.
Бойцов Вооруженных сил Украины, которые вышли из катакомб и сложили оружие, возможно обменять.
Такое заявление сделал спикер народного собрания республики Мирошниченко в ответ на соответствующий вопрос представителя СМИ.
Также он допустил вероятность суда над ними. Отметим, что в ДНР уже прошли судебные заседания в отношении наемников ВСУ.
"Возможен и обмен на наших ребят, возможен и суд", - передает "Интерфакс" слова Мирошниченко.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: президент Индонезии запретил Путину приезжать на саммит G20
Елизавета II приняла военный парад в шотландском Эдинбурге
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Депутат бундестага Родрих Кизеветтер: Германию специально поставили в зависимость от газа России
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино