Лавров не рекомендует россиянам ездить в Эстонию из-за «враждебного отношения к русским»

Глава МИД России Сергей Лавров порекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию в связи с тем, что в стране наблюдается «враждебное отношение» к русским.

На сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации появилась информация о рекомендациях воздержаться от поездок в соседнюю прибалтийскую страну — Эстонию. В ведомстве отмечают, что это связано с «откровенным враждебным отношением Эстонии к русским и России».

Ранее таможня Эстонии после принятия шестого пакета санкций ввела запрет на ввоз товаров с российской стороны, которые попадают под санкции. Под запрет с 10 июля 2022 года попадают в том числе мебель, продукты питания, сумки и обувь.

Кроме того, Эстония запретила ввозить из России электронику стоимостью больше 750 евро, а также вывозить наличные евро из страны. Если запрет будет нарушен, то человеку грозит огромный штраф или лишение свободы до трех лет.

Напомним, ранее МИД России успешно решил вопросы с «калининградским транзитом» после запрета Литвы провозить подсанкционные товары из России в Калининградскую область через свою территорию. Сообщается, что Литва и Еврокомиссия разрабатывают документ, который разрешит России провоз любых товаров в Калининград.