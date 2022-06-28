Концерты Розенбаума в Израиле отменены на фоне политической обстановки в мире

Александр Розенбаум сообщил, что его концерты отменили из-за ситуации в мире. Артист очень сожалеет, что политика так влияет на культуру.

Известный российский исполнитель Александр Розенбаум сообщил о том, что его выступления отменили в Израиле, в процессе интервью Ксении Собчак. Он уверен, что на концертную деятельность за границей оказала огромное влияние ситуация в мире.

Шансонье признался, что его очень расстраивает подобное влияние политики на культуру.

Ранее российский бард рассказал о своём отношении к Примадонне в свете того, что она покинула Россию и пребывает в Израиле.

Розенбаум заверил, что никогда не причислит Аллу Борисовну к предателям, так как считает, что она очень много сделала для культуры РФ и является представительницей целой музыкальной эпохи на российской сцене.

Заметим, что геополитика никакого влияния не оказала на концертную деятельность супруга Пугачёвой, юмориста Максима Галкина. В настоящее время знаменитость активно выступает по городам Израиля, после планирует организовать гастроли по всему миру.

Алесандр Розенбаум недавно оценил высказывания Маргариты Симоньян относительно сексуальных предпочтений Галкина. Исполнитель назвал поступок журналистки ужасным, так как "лезть в постель" - последнее дело.