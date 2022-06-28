Группировка Killnet изолировала более 70% всей сетевой инфраструктуры Литвы

Хакерская группировка добилась изоляции подавляющего числа объектов инфраструктуры Литвы, сообщают в Killnet, после того, как не были выполнены требования их ультиматума.

Ранее в воскресенье хакеры обратились к властям Литвы с ультиматумом. Они дали 48 часов для деблокады Калининградской области, которую Литва продолжает держать, несмотря на инструкции из ЕС.

После хакерской атаки было выведено из строя более 70 процентов сетевой инфраструктуры прибалтийского государства. Теперь инфосистемы Литвы могут функционировать лишь в пределах республики.

Killnet поставил Литву в более трудное положение чем то в котором сейчас находится российский эксклав.