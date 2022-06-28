Литва объявила о запрете импорта российского газа

Литва запретили поставлять в страну газ, закупленный у Российской Федерации.

Литва объявила о том, что отныне наложен запрет на поставки природного газа из Российской Федерации, передает "Интерфакс".

При этом, отмечается в официальном телеграм-канале источника, исключение будет сделано для газа, транспортируемого в Калининград.

Теперь поставлять газ в Литву смогут лишь страны, которые не представляют угрозу для нацбезопасности страны.

"По новому закону, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) компании Klaipedos nafta будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности Литвы, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград", - передает "Интерфакс".

Ранее от российского газа отказалась и Польша. После этого в СМИ страны начали писать о том, что страна страдает в угоду Евросоюзу.