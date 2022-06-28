Марочко: российская армия и силы ЛНР освободили 98% Лисичанска

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что силы республики и российская армия «освободила» 98% Лисичанска.

Марочко подчеркнул, что Лисичанск — это последний форпост Вооруженных сил Украины на территории Луганской народной республики. При этом, по словам офицера, практически весь город освобожден силами ЛНР и российской армией.

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщало, что продолжает артиллерийский обстрел группировок ВСУ, которые пытаются покинуть территорию города небольшими группами. По заявлению ведомства, украинцы пытаются сконцентрироваться в Северске, однако остаются под ударами ВС РФ.

При этом главная цель российской армии и сил ЛНР не группы пехоты ВСУ, а американские гаубицы М777, которые способны поражать цели на среднем расстоянии. Они остаются в распоряжении Вооруженных сил Украины в окрестностях Лисичанска.

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подчеркивал, что взятие Лисичанская силами ЛНР и российской армией, дело нескольких дней, если не часов. Тем не менее, обстановка в окрестностях города остается напряженной.