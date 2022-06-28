BFMTV: Макрон бросил вызов Байдену перед камерами на G7, спорили о нефтяной стратегии
Как сообщает канал BFMTV в понедельник на саммите G7 в Германии президент Франции устроил дебаты со своим американским коллегой, которые приковали внимание СМИ.
Макрон в один из перерывов саммита подбежал к байдену и начал что-то активно ему рассказывать. Это привлекло внимание телевизионщиков и они подсулашали содеражани еразговора.
«Я позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов и попросил его увеличить добычу нефти», - сообщил Макрон.Этот вопрос Байденуу не удавалось решить долгое время.
«Когда Эммануэль Макрон бросает вызов Джо Байдену перед камерами, чтобы обсудить нефтяную стратегию», - назвали свой сюжет об этом дерзском поступке президента Франции на BFMTV.
Напомним, что Франции удалось договориться с Венесуэлой и Ираном об участии в разработке нефтяных месторождений.
Французские компании, единственные в ЕС, кого пригласили к нефтедобыче в этих государствах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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