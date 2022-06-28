BFMTV: Макрон бросил вызов Байдену перед камерами на G7, спорили о нефтяной стратегии

Как сообщает канал BFMTV в понедельник на саммите G7 в Германии президент Франции устроил дебаты со своим американским коллегой, которые приковали внимание СМИ.

Макрон в один из перерывов саммита подбежал к байдену и начал что-то активно ему рассказывать. Это привлекло внимание телевизионщиков и они подсулашали содеражани еразговора.

«Я позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов и попросил его увеличить добычу нефти», - сообщил Макрон.Этот вопрос Байденуу не удавалось решить долгое время.

«Когда Эммануэль Макрон бросает вызов Джо Байдену перед камерами, чтобы обсудить нефтяную стратегию», - назвали свой сюжет об этом дерзском поступке президента Франции на BFMTV.

Напомним, что Франции удалось договориться с Венесуэлой и Ираном об участии в разработке нефтяных месторождений.

Французские компании, единственные в ЕС, кого пригласили к нефтедобыче в этих государствах.