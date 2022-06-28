Марочко: Лисичанск отслася последним форпостом армии Украины в ЛНР

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что Лисичанск остался последним городом в республике, где присутствует скопление украинских военных и наёмников.

28 июня сотрудник НМ Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что союзные войска России и Донбасса освободили территорию ЛНР на 98 процентов.

При этом Марочко отметил, что город Лисичанск остаётся последним форпостом вооружённых сил Украины на территории ЛНР, и после его зачистки коалиция РФ и ополченцев полностью освободит республику.

Днём ранее стало известно, что предприятие "Азот" в Северодонецке было полностью освобождено от украинских военных, а удерживаемые на заводе заложники эвакуированы.