Марочко: Лисичанск отслася последним форпостом армии Украины в ЛНР
Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что Лисичанск остался последним городом в республике, где присутствует скопление украинских военных и наёмников.
28 июня сотрудник НМ Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что союзные войска России и Донбасса освободили территорию ЛНР на 98 процентов.
При этом Марочко отметил, что город Лисичанск остаётся последним форпостом вооружённых сил Украины на территории ЛНР, и после его зачистки коалиция РФ и ополченцев полностью освободит республику.
Днём ранее стало известно, что предприятие "Азот" в Северодонецке было полностью освобождено от украинских военных, а удерживаемые на заводе заложники эвакуированы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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